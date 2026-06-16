ЗМІ опублікували проєкт меморандуму між США та Іраном: що він передбачає

Телеканал Al Arabiya повідомив, що отримав копію 14-пунктного проєкту меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який сторони нібито можуть підписати найближчим часом.

Документ передбачає припинення бойових дій, поступове зняття санкцій з Ірану, відновлення судноплавства та врегулювання питань, пов’язаних з іранською ядерною програмою.

Згідно з оприлюдненим текстом, проєкт меморандуму містить такі положення:

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1. Ісламська Республіка Іран і Сполучені Штати разом зі своїми союзниками у нинішній війні оголошують після підписання меморандуму про негайне та постійне припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном. Сторони зобов’язуються не здійснювати жодних ворожих дій одна проти одної, а також утримуватися від погроз або застосування сили.

2. Іран і США зобов’язуються поважати суверенітет і територіальну цілісність одне одного та не втручатися у внутрішні справи.

3. Сторони мають провести переговори та укласти остаточну угоду протягом максимум 60 днів із можливістю продовження цього терміну за взаємною згодою.

4. Після підписання меморандуму США мають скасувати морську блокаду Ірану, усунути будь-які перешкоди для судноплавства та відновити його до довоєнного рівня протягом 30 днів. Також США повинні вивести свої сили з навколишніх районів протягом 30 днів після укладення остаточної угоди.

5. Іран зобов’язується забезпечити відновлення руху торговельних суден між Перською затокою та Оманською затокою до довоєнного рівня протягом 30 днів, включно з розмінуванням та усуненням технічних перешкод.

6. США разом із регіональними партнерами мають розробити комплексний план відновлення та економічного розвитку Ірану з фінансуванням не менше ніж 300 млрд доларів. Механізм реалізації плану має бути погоджений протягом 60 днів.

7. Вашингтон бере на себе зобов’язання поступово скасувати всі чинні санкції проти Ірану, включно з обмеженнями Ради Безпеки ООН, Ради керуючих МАГАТЕ та всіма первинними і вторинними санкціями США.

8. Іран повторно підтверджує, що ніколи не створюватиме ядерної зброї. Питання збагачених матеріалів, ядерних потреб Ірану та інших пов’язаних аспектів мають бути врегульовані в остаточній угоді.

9. До укладення остаточної угоди сторони зберігають статус-кво: Іран не змінює свою ядерну програму, а США не вводять нових санкцій і не посилюють військову присутність у регіоні.

10. Міністерство фінансів США після підписання меморандуму має надати дозволи на експорт іранської нафти, нафтохімічної продукції та пов’язаних послуг, включно з банківськими, страховими й транспортними операціями.

11. США зобов’язуються поступово розморозити та надати Ірану доступ до його заморожених активів і коштів. Для цього Вашингтон має видати всі необхідні дозволи та ліцензії.

12. Сторони погоджуються створити механізм контролю за виконанням майбутньої остаточної угоди.

13. Після отримання гарантій щодо виконання пунктів 4, 5, 10 і 11 меморандуму Іран і США розпочнуть переговори щодо остаточної угоди за рештою положень документа.

14. Остаточна угода має бути затверджена обов’язковою до виконання резолюцією Ради Безпеки ООН.

Наразі офіційного підтвердження автентичності документа від урядів США чи Ірану не надходило.