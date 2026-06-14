        Кримінал

        У Хусті чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, де були його дружина та сини

        Сергій Бордовський
        14 Червня 2026 17:59
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        На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував гранатою своїй родині / Фото: Нацполіція
        На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував гранатою своїй родині / Фото: Нацполіція

        У місті Хуст на Закарпатті поліція затримала чоловіка, який під час сімейного конфлікту погрожував підірвати гранату в будинку, де перебували його дружина та двоє синів.

        Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

        За даними правоохоронців, повідомлення про домашнє насильство надійшло вночі. Жінка розповіла, що її чоловік погрожує підірвати гранату в оселі, де разом із нею перебувають двоє синів віком 14 та 18 років.

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        На місце події негайно прибули наряди поліції. Правоохоронці вжили заходів безпеки, затримали чоловіка та евакуювали з будинку жінку і дітей.

        Під час огляду помешкання слідчі виявили та вилучили бойову гранату.

        Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

        Наразі його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

        У поліції зазначили, що окремо буде надано правову оцінку діям затриманого, пов’язаним із домашнім насильством та погрозами на адресу членів родини.

        Жінка та її сини перебувають у безпеці. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.


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