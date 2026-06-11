У Запоріжжі чоловік поранив ножем трьох поліцейських — нападника застрелили

11 червня у Запоріжжі під час обшуку чоловік напав на правоохоронців із ножем та застосував сльозогінний газ. Троє поліцейських дістали поранення. Нападника застрелили на місці.

Про це повідомили в Нацполіції.

Напад стався близько 15:40 у Заводському районі Запоріжжя під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження.

Реклама

Реклама

За даними поліції, під час слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом працівникам поліції.

“Попри законні вимоги припинити протиправні дії, нападник продовжував чинити збройний опір та створював безпосередню загрозу життю і здоров’ю працівників поліції. Для відвернення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю”, – розповіли в поліції.

Унаслідок отриманого поранення нападник помер. Трьох поранених поліцейських госпіталізували.