“Путін керувався тим же, чим і попередні агресори”: Зеленський порівняв війну РФ з імперськими війнами минулого

Президент Володимир Зеленський заявив, що 22 червня, у день річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР, Росія замість вшанування пам’яті жертв Другої світової війни почала день із нових ударів по Україні.

За словами Зеленського, для України ця дата завжди була нагадуванням про важливість миру та вшанування мільйонів безневинних жертв Другої світової війни.

Президент наголосив, що трагедії ХХ століття мали б назавжди змінити ставлення держав і світу до людського життя та утвердити його як найвищу цінність.

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“Світових воєн і не було б, якби тодішні лідери керувалися цінністю людського життя, а не своїми імперськими мареннями”, — заявив Зеленський.

Водночас, за його словами, сучасна Росія почала цей день не з пам’яті про загиблих і не з сигналів, які могли б наблизити завершення війни проти України, а з нових невиправданих убивств.

Президент згадав удар російського дрона по Сумській області, внаслідок якого загинули дитина, бабуся і чоловік. Маму та ще двох дітей цієї родини було поранено, а будинок — знищено.

“Звичайний будинок, зовсім не військова ціль”, — наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що в Запоріжжі за ніч від російських ударів загинули двоє людей, ще семеро були поранені. Крім того, втрати є в Одеській області, удари були по Херсонщині, Донеччині та Харківщині. На Чернігівщині росіяни знову атакували енергетику.

Зеленський заявив, що у російської війни проти України немає жодної справедливої причини, а Володимир Путін керується тим самим, що й попередні агресори.

“Він так само зневажає життя. Він так само марить якоюсь своєю неадекватною й нікому не потрібною “імперією”, — сказав президент.

За словами Зеленського, війну потрібно завершувати, адже вона вже п’ятий рік забирає життя людей. Він зазначив, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже довше, ніж Перша світова.

Президент припустив, що Росія може прагнути, аби ця війна тривала ще довше, ніж Друга світова, але світ, за його словами, може цього не допустити.

Зеленський закликав до тиску на Путіна і Росію, щоб війна завершилася достойним миром і реальними гарантіями захисту життя людей.

“Україна дала всі пропозиції для дипломатії. Треба нашим спільним тиском на агресора завести Росію в таку точку, коли інших варіантів, окрім дипломатії і завершення війни, не буде”, — заявив президент.

Він подякував усім, хто допомагає Україні захищатися та зберігати життя людей.