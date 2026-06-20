“Білорусь має час демонтувати це обладнання”: Зеленський попередив про небезпечні наслідки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує територію Білорусі для ударів дронами по Україні, зокрема завдяки спеціальному обладнанню поблизу українського кордону.

За словами президента, Україна неодноразово попереджала, що втягування Росією Білорусі у війну може призвести до “вкрай небезпечних наслідків”.

Зеленський повідомив, що вздовж українського кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює в інтересах Росії та допомагає росіянам завдавати ударів дронами по українській території.

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“Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі — саме у Гомельській та Брестській областях”, — заявив президент.

За його словами, саме завдяки такому обладнанню росіяни завдавали ударів по Житомирській, Рівненській та Волинській областях, а також по українській енергетиці, залізниці, містах і селах.

“Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання”, — наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що Україна знає про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію та її війну проти України. Йдеться, зокрема, про підприємства, які постачають компоненти для російської зброї — бронетехніки та ракетних систем, а також про підприємства, що постачають Росії пальне.

Зеленський назвав це втягуванням Білорусі у війну та наголосив, що Україна цього не хоче.

За словами президента, лише за січень — травень постачання бензину з Білорусі до Росії зросло у 13 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, а дизельного пального — утричі.

“На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись”, — заявив Зеленський.

Він додав, що Білорусі варто робити кроки, які підтвердять її небажання брати участь у війні проти України.

“Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен”, — підсумував президент.