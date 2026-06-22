Укрзалізниця пропонує з 1 серпня підвищити вантажні тарифи на 30%

АТ “Укрзалізниця” ініціювала індексацію тарифів на вантажні перевезення вперше за понад чотири роки. Проєкт відповідного наказу вже оприлюднено, повідомили в компанії.

В Укрзалізниці пояснили, що з моменту останньої індексації у 2022 році промислова інфляція зросла більш ніж удвічі. Зокрема, витрати на електроенергію збільшилися у 2,4 раза — на 15,4 млрд грн.

Через заморожені тарифи та зниження обсягів перевезень в умовах війни вантажні перевезення стали збитковими.

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У компанії зазначили, що протягом останніх років уникали індексації тарифів, аби підтримати українських вантажовідправників. За оцінкою Укрзалізниці, позитивний ефект для бізнесу від відкладеного перегляду тарифів становив близько 100 млрд грн.

Водночас фінансовий стан компанії суттєво погіршився. У 2025 році чистий збиток Укрзалізниці склав 7,6 млрд грн, а за перші чотири місяці 2026 року — 9,3 млрд грн.

У 2026 році компанія реалізує оптимізаційну програму на 10,2 млрд грн, яка включає, зокрема, прискорений продаж металобрухту, передачу непрофільних активів та операційну оптимізацію. Також держава вперше запровадила держзамовлення пасажирських перевезень на 16 млрд грн.

Попри це, в Укрзалізниці заявляють, що чинні вантажні тарифи не покривають зростання витрат.

Компанія пропонує помірний поетапний варіант індексації. Очікується, що перший етап набуде чинності з 1 серпня 2026 року. Він передбачає підвищення тарифів на 30% для вантажних перевезень у межах України.

Також планується уніфікація тарифів на перевезення порожніх вагонів, щоб зробити ці операції беззбитковими. Зараз, як зазначають в Укрзалізниці, діють застарілі норми, за якими тариф залежить від того, що перевозилося у вагоні до цього.

Рішення щодо наступного етапу індексації з 1 січня 2027 року мають ухвалювати окремо.

В Укрзалізниці проаналізували вплив перегляду тарифів на різні галузі. За розрахунками компанії, перевезення однієї тонни вугілля за середньої відстані 660 км подорожчає на 143,3 грн, залізної руди на 754 км — на 160,4 грн, зерна на 676 км — на 169 грн.

У компанії наголошують, що навіть після індексації частка залізничної логістики в кінцевій ціні продукції буде меншою, ніж у 2022–2023 роках.

Укрзалізниця також порівнює українські тарифи з європейськими. За даними компанії, у 2023–2026 роках тарифи у Словаччині зросли на 16%, в Угорщині — на 27%, у Румунії — на 20%. В Україні за цей самий період у перерахунку на євро за тонну тарифи знизилися на 23% через девальвацію гривні.

У компанії зазначають, що нинішня індексація на 30% після попереднього перегляду у 2022 році фактично дорівнює близько 7% щорічного перегляду тарифу, що значно нижче промислової інфляції.

Водночас в Укрзалізниці визнають, що компромісний рівень індексації не дозволить повністю нормалізувати фінансовий стан компанії. Для проходження цього року залізниця планує додаткові оптимізаційні заходи.

Компанія також заявляє, що у разі остаточного затвердження індексації зможе відновити підтримку міжнародних фінансових організацій.

Укрзалізниця нагадала, що продовжує працювати в умовах війни та постійних атак. Від початку повномасштабного вторгнення по залізничній інфраструктурі та рухомому складу було завдано понад 5400 ударів, а збитки від пошкоджень уже перевищують 100 млрд грн.

У компанії наголосили, що оперативне ухвалення рішення щодо вантажних тарифів є критичним для стабільної роботи залізниці та ключових галузей економіки.