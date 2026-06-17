        Суспільство

        Укрзалізниця повертає пряме сполучення між Харковом і Дніпром

        Галина Шподарева
        17 Червня 2026 09:43
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        Між Харковом і Дніпром запускають прямий поїзд / Фото: Суспільне Дніпро
        Між Харковом і Дніпром запускають прямий поїзд / Фото: Суспільне Дніпро

        Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Перший рейс вирушить 19 червня.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 8:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29.

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        У зворотному напрямку поїзд №853 вирушатиме з Харкова о 15:30 та прибуватиме до Дніпра о 19:41 того ж дня.

        На маршруті передбачені зупинки на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа та Харків.

        В Укрзалізниці зазначили, що новий рейс має покращити сполучення між двома обласними центрами та дозволить пасажирам здійснювати поїздку до Харкова або Дніпра і повертатися назад впродовж одного дня.

        Квитки на поїзди №854 Дніпро — Харків та №853 Харків — Дніпро вже доступні в застосунку Укрзалізниці в розділі “Дальні”.


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