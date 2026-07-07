        Суспільство

        Після удару РФ у Вишневому допомоги потребують родини залізничників

        Віктор Алєксєєв
        7 Липня 2026 09:53
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        Руйнування у Вишневому / Фото: ДСНС
        Руйнування у Вишневому / Фото: ДСНС

        Укрзалізниця відкрила збір екстреної допомоги для родин залізничників, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської атаки по Вишневому.

        За даними компанії, удар знищив майже пʼять вулиць у місті. Понад 600 людей були змушені залишити свої домівки. Серед постраждалих є працівники Укрзалізниці, які щодня забезпечують безперебійний рух залізниці.

        У компанії повідомили, що наразі вже підтверджено 11 родин залізничників, які постраждали внаслідок обстрілу у Вишневому. Це працівники Вокзальної компанії, регіональної філії, Пасажирської компанії та Приміської пасажирської компанії.

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        Для допомоги постраждалим платформа “Залізна Родина” відкрила єдиний збір екстреної допомоги. Мета збору — 1 500 000 гривень.

        В Укрзалізниці зазначили, що не розділяють підтримку на окремі збори, оскільки кожна родина має отримати допомогу якомога швидше.

        Зібрані кошти планують спрямувати на оренду тимчасового житла, придбання одягу, найнеобхідніших речей і побутової техніки, ремонт дахів, встановлення нових вікон та першочергові роботи, які допоможуть захистити оселі від дощів і підготувати їх до наближення холодів.

        В Укрзалізниці закликали долучитися до збору для родин залізничників, які постраждали у Вишневому.


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