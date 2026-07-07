Після удару РФ у Вишневому допомоги потребують родини залізничників

Укрзалізниця відкрила збір екстреної допомоги для родин залізничників, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської атаки по Вишневому.

За даними компанії, удар знищив майже пʼять вулиць у місті. Понад 600 людей були змушені залишити свої домівки. Серед постраждалих є працівники Укрзалізниці, які щодня забезпечують безперебійний рух залізниці.

У компанії повідомили, що наразі вже підтверджено 11 родин залізничників, які постраждали внаслідок обстрілу у Вишневому. Це працівники Вокзальної компанії, регіональної філії, Пасажирської компанії та Приміської пасажирської компанії.

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Для допомоги постраждалим платформа “Залізна Родина” відкрила єдиний збір екстреної допомоги. Мета збору — 1 500 000 гривень.

В Укрзалізниці зазначили, що не розділяють підтримку на окремі збори, оскільки кожна родина має отримати допомогу якомога швидше.

Зібрані кошти планують спрямувати на оренду тимчасового житла, придбання одягу, найнеобхідніших речей і побутової техніки, ремонт дахів, встановлення нових вікон та першочергові роботи, які допоможуть захистити оселі від дощів і підготувати їх до наближення холодів.

В Укрзалізниці закликали долучитися до збору для родин залізничників, які постраждали у Вишневому.