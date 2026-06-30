Укрзалізниця попередила про можливі затримки поїздів після атаки БПЛА

Увечері російські війська завдали удару БПЛА по електровозу в Дніпропетровській області.
Про це повідомила Укрзалізниця.
За даними компанії, моніторингова група Укрзалізниці вчасно виявила загрозу та попередила локомотивну бригаду.
Після цього поїзд оперативно зупинили, а залізничники негайно пройшли в укриття.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Обсяг пошкоджень електровоза наразі встановлюють.
Через інцидент можливі затримки та зміни у графіку руху окремих приміських поїздів.
В Укрзалізниці зазначили, що продовжують стежити за загрозами з неба та забезпечувати рух поїздів.