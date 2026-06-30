        Події

        Укрзалізниця попередила про можливі затримки поїздів після атаки БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 21:48
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        Ворог ударив дроном по електровозу Укрзалізниці на Дніпропетровщині / Фото: Укрзалізниця
        Ворог ударив дроном по електровозу Укрзалізниці на Дніпропетровщині / Фото: Укрзалізниця

        Увечері російські війська завдали удару БПЛА по електровозу в Дніпропетровській області.

        Про це повідомила Укрзалізниця.

        За даними компанії, моніторингова група Укрзалізниці вчасно виявила загрозу та попередила локомотивну бригаду.

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        Після цього поїзд оперативно зупинили, а залізничники негайно пройшли в укриття.

        Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

        Обсяг пошкоджень електровоза наразі встановлюють.

        Через інцидент можливі затримки та зміни у графіку руху окремих приміських поїздів.

        В Укрзалізниці зазначили, що продовжують стежити за загрозами з неба та забезпечувати рух поїздів.


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