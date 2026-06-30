Укрзалізниця попередила про можливі затримки поїздів після атаки БПЛА

Швеція передасть Україні перші Gripen C/D на початку 2027 року

В Укрзалізниці зазначили, що продовжують стежити за загрозами з неба та забезпечувати рух поїздів.

Через інцидент можливі затримки та зміни у графіку руху окремих приміських поїздів.

Після цього поїзд оперативно зупинили, а залізничники негайно пройшли в укриття.