Бельгія розгромила США на тлі гучного скандалу з Балогуном

FIFA опинилася в центрі найбільшого скандалу чемпіонату світу після рішення допустити до матчу нападника збірної США Фоларіна Балогуна, попри червону картку та автоматичну дискваліфікацію. Як пише Reuters, президент США Дональд Трамп особисто закликав президента FIFA Джанні Інфантіно переглянути справу футболіста, а згодом назвав рішення організації “блискучим”.

Балогуна вилучили у матчі 1/16 фіналу проти Боснії і Герцеговини після перегляду VAR. Форвард грубо зіграв проти захисника Таріка Мухаремовича, через що мав пропустити наступний поєдинок — матч 1/8 фіналу проти Бельгії.

Однак FIFA призупинила дію одноматчевої дискваліфікації на річний випробувальний термін, не скасовуючи саму червону картку. Дисциплінарний комітет організації заявив, що мав право ухвалити таке рішення відповідно до правил, і водночас оштрафував Балогуна на 40 тисяч доларів за те, що після вилучення він вийшов на поле святкувати перемогу з партнерами.

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Трамп у понеділок заявив журналістам в Овальному кабінеті, що Балогуна несправедливо усунули від гри, назвавши його найкращим футболістом збірної США. За словами президента США, він попросив переглянути ситуацію, оскільки недопуск провідного гравця міг би “залишити велику пляму” на чемпіонаті світу.

“Він не зробив нічого поганого, і він наш найкращий гравець. Коли забирають твого найкращого гравця і кажуть: ‘Ти не можеш грати’, це дуже несправедливо”, — сказав Трамп.

Американський президент також розкритикував роботу бразильського арбітра Рафаеля Клауса, який вилучив Балогуна, назвавши його “трохи підозрілим”, якщо перевірити його минуле. Бразильська футбольна конфедерація відкинула будь-які натяки щодо доброчесності арбітра, заявивши, що Клаус є зразковим професіоналом із підтвердженою репутацією на національному та міжнародному рівнях.

Інфантіно підтвердив розмову з Трампом, але запевнив, що пояснив йому: справа перебувала в межах юридичної процедури, а рішення ухвалювали незалежні органи FIFA.

“Під час нашої розмови я пояснив, що триває юридичний процес за участі незалежних судових органів FIFA і що справу у встановлений час розглянуть компетентні органи. Саме так працює система FIFA, і це принцип, який я завжди підтримуватиму”, — заявив Інфантіно.

Попри ці пояснення, рішення FIFA викликало різку реакцію в європейському футболі. UEFA назвала його “безпрецедентним, незрозумілим і невиправданим” та заявила, що FIFA “перетнула червону лінію”.

В UEFA наголосили, що коли організація, відповідальна за дотримання правил, сама ставить під сумнів їхню визначеність, під загрозою опиняються цілісність гри та довіра до турніру.

Критично відреагували й кілька національних федерацій. Швейцарська футбольна асоціація заявила, що рішення у справі Балогуна є незрозумілим незалежно від того, як саме воно було ухвалене. Там зазначили, що воно створює невизначеність щодо авторитету рішень арбітрів, особливо у випадках, коли застосовується VAR.

Королівська бельгійська футбольна асоціація за кілька годин до старту матчу оскаржила допуск Балогуна до гри. FIFA відхилила апеляцію, пояснивши, що бельгійська сторона не є учасником дисциплінарного провадження і тому не має права оскаржувати це рішення.

Балогуна все ж випустили у стартовому складі США проти Бельгії, однак його повернення не допомогло американцям. Бельгійці розгромили збірну США з рахунком 4:1 і вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Скандал уже вплинув і на інші збірні. За інформацією Reuters, Англія розглядає можливі дії щодо апеляції після вилучення захисника Джарелла Кванси у матчі 1/8 фіналу проти Мексики. Британські парламентарі також закликали FIFA до послідовності у застосуванні дисциплінарних правил.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поставив під сумнів логіку рішення у справі Балогуна. Він запитав, хто саме тепер переглядає такі рішення, коли це відбувається, на яких підставах і наскільки далеко може зайти ця практика.

Різко висловився і колишній тренер “Ліверпуля” Юрген Клопп, який веде переговори щодо роботи зі збірною Німеччини. Він заявив, що якщо Трамп та Інфантіно справді вирішували це питання між собою, то це “божевілля”, яке ставить під сумнів усе.

До критики долучився і колишній президент FIFA Зепп Блаттер. Він заявив, що червоні картки не скасовуються політичними дзвінками, а мають переглядатися лише на підставі правил, доказів і роботи незалежних органів.

“Якщо президент США втручається у розмові з президентом FIFA — і гравець раптом отримує дозвіл перед матчем плейоф чемпіонату світу, питання неминуче: куди йде FIFA? Футбол ніколи не має ставати майданчиком для політичної влади”, — сказав Блаттер.