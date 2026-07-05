Норвегія хоче повторити сенсацію 1998 року і вибити Бразилію з чемпіонату світу

Збірна Норвегії сподівається на Ерлінга Голанда у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бразилії.

Про це пише AFP.

Голанд уже забив п’ять м’ячів на турнірі. Саме його пізній гол у матчі проти Кот-д’Івуару приніс Норвегії першу перемогу в плейоф чемпіонату світу.

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Для норвежців цей турнір став поверненням на світову арену після 28-річної перерви. Тепер команда спробує повторити свій відомий успіх 1998 року, коли Норвегія обіграла Бразилію на груповому етапі з рахунком 2:1.

Попри статус Бразилії як фаворита, історія очних зустрічей дає Норвегії підстави для оптимізму. Норвежці жодного разу не програвали бразильцям: у чотирьох попередніх матчах вони здобули дві перемоги та двічі зіграли внічию.

Головний тренер Норвегії Столе Сольбаккен був у складі команди, яка перемогла Бразилію у 1998 році та вийшла до плейоф. Тоді норвежці зупинилися в 1/8 фіналу.

“Бразилія, звичайно, фаворит, але ми сподіваємося, що дамо їм бій, і ми граємо не заради розваги – ми граємо, щоб виграти матч і вийти до чвертьфіналу”, – сказав Сольбаккен.

Він визнав, що зробити це буде дуже складно, але наголосив, що має у своєму розпорядженні “найкращого бомбардира у світі”. Голанд забивав у кожному з останніх 13 офіційних матчів за збірну, відзначившись 25 голами за цей період.

Капітан Норвегії Мартін Едегор заявив, що команді пощастило мати такого форварда.

“Це неймовірно – мати його в команді. Нам пощастило, що він у нас є, і наше завдання – створити для нього якомога більше моментів”, – сказав Едегор.

У Бразилії головною зіркою залишається Вінісіус Жуніор. Він забив чотири голи на турнірі та став найкращим бомбардиром і найвпливовішим гравцем команди.

Вінісіус став першим бразильцем після Роналдо та Рівалдо у 2002 році, який забив у всіх трьох матчах групового етапу чемпіонату світу. Саме у 2002 році Бразилія востаннє вигравала мундіаль.

Сольбаккен визнав, що зупинити Вінісіуса буде непросто, і жартома сказав, що його команда може вийти у схемі “7-3-0”.

Воротар Норвегії Ер’ян Нюланн добре знає можливості Вінісіуса, адже останні три сезони провів у Ла Лізі у складі “Севільї”. Водночас він вважає, що Норвегія має підстави вірити у свої шанси.

“Через те, що ми зробили за останні два-три роки і чого вже досягли, ми знаємо, що можемо зупинити будь-кого”, – сказав 35-річний Нюланн.

Бразилія розраховує, що досвід Карло Анчелотті допоможе команді повернутися на вершину. У попередньому раунді бразильці лише завдяки голу Габріела Мартінеллі в компенсований час обіграли Японію.

Це була перша вольова перемога Бразилії в матчі плейоф чемпіонату світу після перемоги над Англією у 2002 році.

“Анчелотті – нереальний. У перерві він дав нам упевненість, сказав, що ми заб’ємо і повернемося. Не мало значення, коли саме буде гол. Ми відчули його спокій. Це нас розслабило”, – сказав Мартінеллі.

Бразилії також потрібно подолати ще одну невдалу тенденцію: команда не перемагала європейських суперників у плейоф на п’яти останніх чемпіонатах світу. На ЧС-2022 бразильці програли Хорватії у чвертьфіналі в серії пенальті.

Форвард Матеус Кунья заявив, що Бразилія приділила значну частину тренувань підготовці до боротьби з повітряною загрозою Норвегії. Водночас він застеріг, що зосереджуватися лише на Голанді було б помилкою.

“Думаю, ми маємо концентруватися не лише на ньому, а на кількох гравцях Норвегії. Вони дуже сильні фізично по всій команді”, – сказав Кунья.

Бразилія не зможе розраховувати на Лукаса Пакету, який вибув через травму задньої поверхні стегна. Водночас Рафінья може повернутися до складу після того, як у п’ятницю відновив тренування. Він пропустив два попередні матчі через травму стегна.

Матч 1/8 фіналу ЧС з футболу розпочнеться сьогодні о 23:00 за Києвом.