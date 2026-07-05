Воротар збірної України з хокею долучився до лав Збройних сил

Голкіпер національної збірної України з хокею Едуард Захарченко був мобілізований до лав Збройних сил України.

Про це повідомило Суспільне Спорт.

Захарченко є багаторічним воротарем збірної України. З 2015 року він провів за національну команду 47 матчів.

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У складі збірної голкіпер виступав у чотирьох сезонах чемпіонату світу та двох циклах кваліфікації на Олімпійські ігри.

У другій половині 2025 року Захарченко отримував виклик до збірної на два вікна матчів Європейського кубка націй з хокею. Водночас у чемпіонаті світу-2026 він участі не брав, оскільки залишився поза заявкою.

30-річний воротар навесні 2025 року став гравцем хокейного клубу “Кременчук”. У команді він провів півтора сезону та допоміг їй стати чемпіоном України у 2025 році й віцечемпіоном країни у 2026-му.

Після повернення до “Кременчука” Захарченко зіграв 45 матчів у чемпіонаті України.

Також він став першим голкіпером в історії чемпіонатів України, який відзначився голом. Наприкінці березня 2025 року у другому матчі фінальної серії проти “Київ Кепіталз” Захарченко поцілив у ворота суперника кидком від власних воріт.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захарченко перебував в окупованому Херсоні. На той момент він був гравцем місцевого “Дніпра”, однак зумів виїхати з міста.