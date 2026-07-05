СБС уразили 37 енерговузлів на окупованому півдні

Протягом 1-5 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 37 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, за останні 48 годин було уражено 16 енерговузлів, зокрема в окупованому Криму, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях.

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Бровді заявив, що йдеться про “демонтаж ворожих тилів у Криму”, а також про створення для російських військ проблем із протиповітряною обороною, логістикою, паливом, енергопостачанням і зв’язком.

“Кримський рубильник у положення off”, – написав командувач СБС.

Серед уражених об’єктів він назвав електропідстанції “Ковильне”, “Степне”, “Яни Капу”, “Трактове”, “Нива”, “Зимне”, “Бахчисарай”, “Саки”, “Західно-Кримська” та “Слов’янське” в окупованому Криму.

Також, за даними Бровді, було уражено підстанції “Генічеськ” та “Овер’янівка” у Херсонській області, електропідстанції в Лозівському та Покровському Луганської області, у Преображенці Херсонської області та Нововасилівці Запорізької області.

До ударів були залучені підрозділи 414-ї окремої бригади СБС “Птахи Мадяра”, 412-ї бригади СБС “Nemesis”, 1-го окремого центру СБС та 20-ї бригади СБС “К-2”.

Бровді заявив, що такі удари є частиною послідовної ізоляції російської військової присутності на окупованому півострові.

“Ми встоїмо. Москва ляже. А Крим відгодуємо та відбудуємо”, додав він.