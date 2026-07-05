На території НВМК після зливи утворилися провали

На території будівництва Національного військового меморіального кладовища після сильної зливи вода розмила насипні дороги, а в зоні поховань утворилися значні провали.

Про це повідомив Київський еколого-культурний центр.

За даними організації, після дощу на території НВМК розмило насипні дороги, провалився асфальт, а потоки води несли нечистоти з території кладовища в бік Віти-Поштової.

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У Київському еколого-культурному центрі заявили, що небезпечні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань.

Там припускають, що саме через це після зливи територію поспіхом закрили, а робітники працювали біля могил, засипаючи провали.

В організації наголосили, що ситуацію вже складно назвати “звичайним просіданням могил”. За їхніми словами, на фото видно не просто осідання ґрунту, а вимивання насипного шару, яким штучно піднімали цю ділянку.

Екологи зазначили, що найбільші проблеми з’явилися саме там, де гідрологи раніше попереджали про ризики через неефективний водовідвід і дренаж.

У Київському еколого-культурному центрі вважають, що одна сильна злива показала проблеми, про які громада, гідрологи, екологи та фахівці говорили давно: місце для НВМК, на їхню думку, обране з ігноруванням природних умов і непридатне для кладовища.

В організації попередили, що попереду ще осінні дощі, зимові відлиги, весняні паводки та нові зливи.

“Закрити кладовище від очей можна. Закрити проблему — ні”, – заявили в Київському еколого-культурному центрі.

Екологи також звернули увагу, що зараз на території йдеться лише про кілька сотень поховань, тоді як у майбутньому їх може стати до 150 тисяч. На їхню думку, це може посилити проблеми з водою, провалами, вимиванням ґрунту та потоками, які йдуть у бік сіл.