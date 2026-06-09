Екосистема Чорного моря на межі колапсу: на Одещині масово гинуть дельфіни

На узбережжі Національного природного парку “Тузлівські лимани” в Одеській області за два дні виявили майже 40 загиблих дельфінів. Фахівці пов’язують масову загибель китоподібних наслідками війни Росії проти України.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

6–7 червня під час обстеження 12 кілометрів узбережжя в межах національного парку “Тузлівські лимани” та ще одного кілометра прилеглої території було виявлено 15 мертвих китоподібних.

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Кількома днями раніше еколог вже повідомляв про виявлення на 25-кілометровій ділянці узбережжя нацпарку 22 загиблих дельфіни.

На думку еколога, причиною загибелі тварин є наслідки повномасштабної війни.

“Через повномасштабне та варварське вторгнення Росії в Україну екосистема Чорного моря опинилася на межі колапсу. Постійне, смертоносне військове навантаження — вибухи мін, бомбардування, пуски ракет та використання потужних сонарів військових кораблів — планомірно знищує унікальне біорізноманіття. Чорноморські китоподібні зіткнулися не з поодиноким фактором ураження, а з комплексним синергетичним ударом, де кожен чинник посилює інший”, — написав Русєв.

Особливо постраждала північно-західна частина Чорного моря. За словами еколога, популяції чорноморських китоподібних щодня втрачають життєздатність, імунітет та генетичний потенціал до відродження.

Русєв наголосив, що всі випадки загибелі тварин документуються. За його словами, йдеться не лише про наслідки бойових дій, а й про екоцид.