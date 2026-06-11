На Рівненщині бурштинокопачі знищили 50 гектарів землі

Національна поліція та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну схему незаконного видобутку бурштину на Рівненщині.

За попередніми даними правоохоронців, внаслідок незаконної діяльності на площі близько 50 гектарів було повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід.

Слідство встановило, що користувачі надр отримували дозволи на геологічне вивчення бурштиноносних ділянок і проведення розвідувальних робіт. Для цього їм надавалися у тимчасове користування земельні ділянки в межах лісових масивів.

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Однак замість передбачених дозволами досліджень вони, за даними правоохоронців, організували незаконний промисловий видобуток бурштину для подальшого продажу.

Нацполіція викрила масштабний нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині / Фото: Нацполіція

За інформацією слідства, на ділянках використовували мотопомпи кустарного виробництва та технологію гідророзмиву ґрунту. За допомогою потужних струменів води розмивали бурштиноносний шар землі, так звану «блакитну землю», після чого видобували каміння.

У поліції наголошують, що такий спосіб видобутку є одним із найбільш руйнівних для довкілля, оскільки призводить до повного знищення родючого шару ґрунту, пошкодження лісових насаджень та зміни природного рельєфу місцевості.

9 червня правоохоронці провели 47 обшуків на території Рівненської області.

За їх результатами вилучено понад 52 кілограми бурштину, 26 мотопомп для незаконного гідравлічного видобутку, 256 комплектуючих до них, обладнання для обробки та очищення бурштину, два автомобілі, фінансово-господарську документацію, геологічні карти, мобільні телефони, чорнові записи та понад 29 тисяч доларів готівкою.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування незаконної схеми.