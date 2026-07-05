        Події

        Харків і 22 населені пункти області потрапили під удари РФ

        Віктор Алєксєєв
        5 Липня 2026 09:02
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        У Харкові після атаки пошкоджені багатоповерхівки, вантажівки й АЗС / Фото: Харківська ОВА
        У Харкові після атаки пошкоджені багатоповерхівки, вантажівки й АЗС / Фото: Харківська ОВА

        Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 22 населені пункти Харківської області.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Внаслідок обстрілів загинули троє людей. Ще вісім людей постраждали, серед них – 10-місячна дівчинка.

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        У Харкові постраждали жінки 45, 22 і 60 років, а також 10-місячна дитина. У селі Велетень Зміївської громади гострої реакції на стрес зазнали чоловіки 48 і 52 років.

        У селищі Великий Бурлук постраждав 54-річний чоловік. У селі Лозова Вовчанської громади, за попередніми даними, одна людина загинула, також постраждав 32-річний чоловік.

        У селі Веселе Липецької громади загинув 69-річний чоловік. У селі Довжанка Вільхуватської громади загинув 55-річний чоловік.

        Російські війська атакували безпілотниками Слобідський, Київський, Салтівський та Індустріальний райони Харкова.

        По Харківщині ворог застосував різні види озброєння: 6 КАБів, 4 БпЛА типу “Герань-2”, 7 дронів типу “Молнія”, 8 FPV-дронів і 20 безпілотників, тип яких встановлюється.

        У Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, 21 вантажний автомобіль, господарчу споруду та АЗС.

        У Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, АЗС, електромережі та автомобіль у Писарівці, Постольному, Максимівці, Богодухові, Степному та Чорноглазівці.

        У Куп’янському районі пошкоджено автомобілі у Великому Бурлуку та Довжанці, а також електромережі у Ставищі.

        У Харківському районі пошкоджено автомобіль у селищі Слатине.

        У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, автомобіль та АЗС у селищі Близнюки.

        У Чугуївському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру в селі Велетень, комбайн у Лозовій та сільськогосподарське підприємство в Тетлезі.

        У Берестинському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру в місті Берестин.


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