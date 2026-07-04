Серена і Вінус Вільямс знялися з парного Вімблдону: що сталося

Американські тенісистки Серена і Вінус Вільямс не зіграють у парному розряді Вімблдону. Серена знялася з турніру через травму коліна, яку отримала під час матчу в одиночній сітці.

Про своє рішення Серена Вільямс повідомила в Instagram. Вона написала, що для неї було особливим повернення до змагань і можливість знову вийти на корт разом із Вінус.

“Моє серце розбите через те, що мені доводиться знятися з парного розряду. Повернення до змагань було справжнім дарунком, а можливість знову зіграти пліч-о-пліч із Вінус означала для мене цілий світ. Я зробила все можливе, щоб підготуватися, але, на жаль, моє коліно просто не готове до змагань”, — заявила Серена.

Реклама

Реклама

До допису вона прикріпила фото, на якому їй проводять процедуру з відкачування рідини з коліна.

Травму Серена Вільямс отримала під час матчу першого кола одиночного розряду Вімблдону проти австралійки Маї Джойнт. Американка поступилася у трьох сетах.

Сестри Серена і Вінус Вільямс мали виступити в парному турнірі за wild card. Їхнє повернення у парі викликало великий інтерес, адже сестри багато років були однією з найсильніших пар в історії жіночого тенісу.

Разом вони шість разів вигравали парний Вімблдон і мають 14 титулів Grand Slam у парному розряді.