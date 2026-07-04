        Спорт

        Костюк уперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

        Сергій Бордовський
        4 Липня 2026 15:02
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        Марта Костюк перемогла Наварро та оновила особистий рекорд на Вімблдоні / Фото: AP/Kin Cheung
        Марта Костюк перемогла Наварро та оновила особистий рекорд на Вімблдоні / Фото: AP/Kin Cheung

        Українська тенісистка Марта Костюк перемогла американку Емму Наварро в третьому колі Вімблдону-2026 та оновила особистий рекорд на трав’яному Грендслемі.

        Про це повідомляє Суспільне Спорт.

        Костюк обіграла 23-тю сіяну Наварро у трьох сетах — 6:2, 5:7, 6:1. Матч тривав 1 годину 44 хвилини.

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        У першій партії тенісистки спершу обмінювалися геймами, але після цього українка взяла чотири гейми поспіль і закрила сет за 32 хвилини.

        У другому сеті Костюк повела 2:1, однак Наварро зуміла повернутися в гру. За рахунку 5:5 американка взяла вирішальні гейми та перевела матч у третю партію.

        У фінальному сеті Костюк знову перехопила ініціативу, виграла три стартові гейми й довела матч до перемоги — 6:1.

        За гру українка виконала два ейси, тоді як Наварро — один. Також Костюк мала дев’ять вінерів проти п’яти в американки та припустилася п’яти невимушених помилок проти десяти у суперниці.

        Для Костюк це перший вихід до 1/8 фіналу Вімблдону в кар’єрі. Раніше її найкращим результатом на турнірі був третій раунд у 2023 та 2024 роках.

        Також українка вперше перемогла Наварро. До цього Костюк програла американці всі чотири очні матчі.

        “Це неймовірне місце. Ніколи в житті не подумала б, що дійду тут четвертого раунду. Це нова територія для мене. Надзвичайні підтримка та атмосфера”, — сказала Костюк після перемоги.

        У 1/8 фіналу можливе українське дербі. Потенційною суперницею Костюк може стати Дарія Снігур, яка зіграє проти американки Ешлін Крюгер.

        Матч Снігур — Крюгер запланований на суботу, 4 липня, і розпочнеться не раніше 15:00 за київським часом.


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