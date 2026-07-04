Костюк уперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла американку Емму Наварро в третьому колі Вімблдону-2026 та оновила особистий рекорд на трав’яному Грендслемі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Костюк обіграла 23-тю сіяну Наварро у трьох сетах — 6:2, 5:7, 6:1. Матч тривав 1 годину 44 хвилини.

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У першій партії тенісистки спершу обмінювалися геймами, але після цього українка взяла чотири гейми поспіль і закрила сет за 32 хвилини.

У другому сеті Костюк повела 2:1, однак Наварро зуміла повернутися в гру. За рахунку 5:5 американка взяла вирішальні гейми та перевела матч у третю партію.

У фінальному сеті Костюк знову перехопила ініціативу, виграла три стартові гейми й довела матч до перемоги — 6:1.

За гру українка виконала два ейси, тоді як Наварро — один. Також Костюк мала дев’ять вінерів проти п’яти в американки та припустилася п’яти невимушених помилок проти десяти у суперниці.

Для Костюк це перший вихід до 1/8 фіналу Вімблдону в кар’єрі. Раніше її найкращим результатом на турнірі був третій раунд у 2023 та 2024 роках.

Також українка вперше перемогла Наварро. До цього Костюк програла американці всі чотири очні матчі.

“Це неймовірне місце. Ніколи в житті не подумала б, що дійду тут четвертого раунду. Це нова територія для мене. Надзвичайні підтримка та атмосфера”, — сказала Костюк після перемоги.

У 1/8 фіналу можливе українське дербі. Потенційною суперницею Костюк може стати Дарія Снігур, яка зіграє проти американки Ешлін Крюгер.

Матч Снігур — Крюгер запланований на суботу, 4 липня, і розпочнеться не раніше 15:00 за київським часом.