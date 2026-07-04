У Санкт-Петербурзі загорівся стратегічний нафтовий термінал після атаки БпЛА

У Санкт-Петербурзі на тлі масованої атаки безпілотників виникла пожежа на території АТ “Петербургский нефтяной терминал”.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз.

За даними видання, після повідомлень про небезпеку атаки БпЛА в районі Вугільної гавані, у південно-східній частині Санкт-Петербурга почав підійматися дим.

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OSINT-аналітик ASTRA встановив, що займання виникло на території “Петербургского нефтяного терминала”, розташованого поблизу Великого порту Санкт-Петербурга.

Термінал використовують для перевалки нафти і нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним та морським транспортом.

За даними ASTRA, на одному з відео горить не резервуар, а залізнична цистерна на під’їзних коліях поруч із терміналом. Водночас видання зазначало, що атака тривала, а кількість місць займання збільшувалася.

Губернатор Ленінградської області Александр Дрозденко після 4:00 повідомив про небезпеку БпЛА у повітряному просторі та можливе зниження швидкості мобільного інтернету.

Близько 5:00 він заявив про два збиті безпілотники, а близько 8:00 — уже про 67 збитих БпЛА над Ленінградською областю.

Згодом Дрозденко повідомив про відбій повітряної небезпеки та заявив, що під час відбиття атаки над регіоном нібито збили 72 безпілотники. За його словами, інформації про постраждалих і руйнування до чергових служб не надходило.

Міноборони РФ заявило, що в ніч проти 4 липня, з 20:00 до 7:00 за московським часом, російська ППО нібито перехопила та знищила 389 українських безпілотників літакового типу.

За версією російського відомства, дрони фіксували над низкою областей РФ, Московським регіоном, тимчасово окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського і Чорного морів.

ASTRA звертає увагу, що Міноборони РФ не повідомило про ракети в Чувашії та Ульяновській області, відео прольоту яких раніше публікувало видання.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявив, що місто зазнало “масштабної атаки” безпілотників, і закликав мешканців залишатися вдома та не виходити на вулицю до скасування небезпеки. Він також попередив про можливі перебої з мобільним інтернетом.

За даними ASTRA, на тлі атаки в аеропорту Пулково затримали 37 рейсів, ще понад десять скасували. Пізніше Росавіація повідомила про зняття обмежень у роботі аеропорту.

“Петербургский нефтяной терминал” займає територію площею 37 гектарів. До атак БпЛА там розташовувався 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів.

Пропускна здатність термінала становить 12,5 млн тонн на рік. Підприємство визнане таким, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ.

ASTRA нагадує, що 3 червня вже повідомляла про вибухи в тому ж районі Санкт-Петербурга. Тоді, за даними видання і супутникових знімків, під ударом також опинився “Петербургский нефтяной терминал”.