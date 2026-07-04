Бєлгород вдруге за добу залишився без світла після ударів по підстанціях

У російському Бєлгороді та передмістях вдруге за добу виникли масштабні перебої з електро- та водопостачанням після ударів по енергооб’єктах.

Про це пише The Moscow Times.

За даними видання з посиланням на російський канал “Пепел”, після ударів у ніч проти 3 липня були уражені електропідстанції “Южная”, “Фрунзенская” та підстанція на території ТЕЦ “Энерго”.

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У ніч проти 4 липня атака, за даними каналу, припала вже на “всі основні підстанції міста”. Повідомляється, що Бєлгород був майже повністю знеструмлений, а електропостачання також переривалося в найближчих населених пунктах.

На опублікованих відео, як пише The Moscow Times, пожежі видно на Бєлгородській ТЕЦ, ТЕЦ “Луч” і підстанції “Авторемзавод”. Також на кадрах, за даними видання, кілька ракет над містом могли бути збиті.

Бєлгородський губернатор Александр Шуваєв заявив, що внаслідок ударів у місті пошкоджені “об’єкти інфраструктури”, через що фіксуються перебої з подачею електроенергії та води. Він також підтвердив пожежі на кількох атакованих об’єктах.

У коментарях до сторінки глави регіону місцеві жителі масово скаржаться на відсутність світла й води. Один із них написав, що електрики немає вже 25 годин, а через спеку псуються продукти.

Регіональний оперативний штаб повідомив, що в Бєлгороді очікуються віялові відключення електроенергії через “перепідключення мереж на резервні контури живлення”.

Влада також попередила, що через це можливі перебої з водою, оскільки робота насосів залежить від електропостачання.

За даними оперштабу, окрім ракет, за минулу добу Бєлгород атакували два дрони. Одна жінка нібито дістала уламкове поранення ока.

Також у місті, за версією російської влади, пошкоджені два багатоквартирні та два приватні будинки, два комерційні об’єкти, 26 автомобілів і об’єкти інфраструктури.

Станом на ранок 4 липня частина жителів Бєлгорода залишалася без електро- та водопостачання.

У передмістях Бєлгорода, за даними російської влади, протягом ночі нібито знищили 18 із 27 безпілотників. У селі Бессоновка, як стверджують місцеві чиновники, під час атаки БпЛА на автомобіль був поранений місцевий житель.