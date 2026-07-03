Сирський розповів про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у бойових частинах, які виконують завдання у Запорізькій області. Про це він повідомив у своєму дописі у Telegram.

За словами Сирського, йдеться про Оріхівський напрямок та один із найгарячіших – Гуляйпільський.

Головнокомандувач зазначив, що противник не рахується із втратами та намагається просунутися вперед, посилюючи тиск на українські оборонні позиції.

Реклама

Реклама

Сирський заслухав командирів окремих бригад, штурмових полків, а також підрозділів безпілотних систем, які утримують визначені рубежі.

Під час роботи на напрямку обговорили питання постачання різних зразків озброєння та типів боєприпасів для посилення конкретних смуг оборони.

Головнокомандувач повідомив, що віддав необхідні розпорядження. Також були скориговані подальші кроки, які мають покращити оперативне положення.

Окремо Сирський відзначив роботу об’єднаного центру координації вогневого ураження на цьому напрямку.

За його словами, центр злагоджено та результативно працює і є прикладом того, як колектив із різних структур та відомств Сил оборони може значно покращити ефективність вогневої роботи українських військ.

Сирський заявив, що робота цього центру фактично паралізувала логістику ворога на півдні Запорізької та Херсонської областей.