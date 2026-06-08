Майже 100 кв. км звільненої території та понад $1 млрд збитків РФ: Сирський підбив підсумки травня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку 2026 року Сили оборони України звільнили понад 600 квадратних кілометрів території. За його словами, лише у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становило майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь України.

Олександр Сирський повідомив про підсумки діяльності Збройних сил України у травні після проведення щомісячної підсумкової наради.

За його словами, ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Російські війська продовжують спроби просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

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Водночас Сили оборони, за словами головнокомандувача, зберігають ініціативу на окремих ділянках фронту. У травні співвідношення звільнених і втрачених територій становило майже +100 квадратних кілометрів на користь України, а загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі.

Сирський повідомив, що протягом травня підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей та, за даними Командування Сил безпілотних систем, знешкодили понад 30,5 тисячі російських військовослужбовців.

За його словами, засобами Deep Strike протягом місяця було уражено 111 об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури РФ. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок цих операцій, оцінюються приблизно у 1,058 млрд доларів.

Головнокомандувач також заявив, що у травні вперше в межах єдиного задуму було реалізовано серію ударів по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області.

Окремо Сирський відзначив роботу сил протиповітряної оборони, які протягом травня знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів противника. При цьому він наголосив, що Україна продовжує потребувати додаткових сучасних систем ППО та ракет до них.

За даними головнокомандувача, Військово-Морські сили у травні провели близько 1500 заходів для забезпечення безпеки цивільного судноплавства, що дозволило забезпечити прохід 633 суден до портів Великої Одеси та річки Дунай.

За підсумками наради Сирський визначив завдання для всіх складових Збройних сил України на найближчий період та подякував українським військовим за стійкість і щоденну бойову роботу.