Сирський відвідав підрозділи на Донеччині та провів нараду з командувачем СБС

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до органів військового управління та військових частин, які виконують завдання в межах оборонної операції на Донеччині.

У 1-му корпусі Національної гвардії України «Азов» Сирський заслухав доповідь бригадного генерала Дениса Прокопенка та командирів військових частин. Під час роботи було скоординовано подальші дії та взаємодію у визначених смугах відповідальності, визначено першочергові завдання та надано необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань.

Також головнокомандувач вручив військовослужбовцям, які відзначилися під час виконання бойових завдань, почесні нагрудні знаки «Хрест хоробрих», «Хрест “Військова честь”», «Золотий хрест» та «За сумлінну службу».

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Крім того, Сирський працював у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ та 9-му армійському корпусі. Разом із командирами він обговорив обстановку в районах відповідальності, зміни в характері дій російських військ та шляхи посилення спроможностей українських підрозділів.

За словами головнокомандувача, противник щодня намагається покращити своє тактичне положення та не полишає спроб прорвати українську оборону. Водночас, попри перевагу в живій силі та техніці, російські війська зазнають значних втрат.

Окремо Сирський провів нараду в угрупованні Сил безпілотних систем із командувачем майором Робертом Бровді.

Головнокомандувач зазначив, що досвід бойових дій підтверджує необхідність поєднання активної оборони, випереджувальних рішень та ураження противника на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike. Він також наголосив на важливості взаємодії між підрозділами та швидкої адаптації до змін обстановки на полі бою.