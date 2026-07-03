“Останній танець” Усика: українець може провести бій із Деонтеєм Вайлдером

Український боксер Олександр Усик веде переговори з лігою Zuffa Boxing про проведення прощального бою проти колишнього чемпіона WBC Деонтея Вайлдера. Про це повідомляє Zuffa Boxing.

Лігу Zuffa Boxing очолює президент UFC Дана Вайт.

Директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів в інтерв’ю BBC, що перемовини тривають напряму на найвищому рівні, однак жодних договорів наразі не підписано.

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За словами Лапіна, Усик уже заявляв, що бачить Деонтея Вайлдера суперником для свого “останнього танцю”.

“Це протистояння має значний потенціал зі спортивної, медійної та міжнародної точок зору”, – сказав він.

39-річний Усик минулого тижня відмовився від поясів WBA, WBC та IBF, які йому належали. Водночас боксер заявив, що не завершує кар’єру і хоче провести ще один бій.

Потенційний суперник Усика, 40-річний Деонтей Вайлдер, нині переживає не найкращий період у кар’єрі, однак залишається одним із найвідоміших боксерів і найпопулярніших американських суперважковаговиків.

Менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель підтвердив, що його клієнт зацікавлений у такому поєдинку.

“Якщо Деонтею запропонують бій з Усиком, він його прийме”, – заявив Фінкель.

За словами Лапіна, найбільш логічним місцем проведення бою є США, але дата і конкретна арена поки не визначені.

“Такий бій потребує не просто правильних імен, а й правильного партнера, правильної арени, правильної трансляційної платформи та події відповідного масштабу”, – додав він.

Усик і Вайлдер уже вели переговори про поєдинок кілька місяців тому, однак тоді домовитися не вдалося. Зрештою Вайлдер провів бій проти Дерека Чісори, а Усик зустрівся з Ріко Верховеном.