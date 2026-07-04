Російська авіабомба вдарила по центру Сум: четверо загиблих і 33 постраждалих

Увечері 3 липня російські війська завдали масованого авіаційного удару по Сумах. Одна з керованих авіабомб влучила по одній із центральних вулиць міста.

Про це повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров та начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

КАБ влучив у центр Сум / Фото: Сумська ОВА

За даними Сумської МВА, ворог атакував місто шістьма КАБами. Один із них поцілив по житловому сектору в Ковпаківському районі.

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В епіцентрі удару опинилися багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці в момент атаки було багато людей, зокрема діти.

Станом на ранок 4 липня відомо про чотирьох загиблих цивільних. Ще 33 людини постраждали.

Серед загиблих — 5-річна дівчинка та її 34-річна мама. Медики намагалися реанімувати дитину на місці удару, але врятувати її не вдалося.

Також російський удар забрав життя 61-річного чоловіка. Ще один чоловік, який перебував у критично важкому стані після атаки, помер у лікарні.

За даними ОВА, лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Раніше повідомлялося, що після удару до лікарень госпіталізували десятки поранених. Частина постраждалих перебувала у важкому стані, деяких одразу доправили в операційні.

У лікарні медикам вдалося реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце, однак згодом ОВА повідомила про його смерть. Також у вкрай важкому стані перебувала молода жінка.

Серед постраждалих є діти. За оновленими даними Сумської ОВА, загалом внаслідок удару поранення дістали 33 людини.

Унаслідок атаки пошкоджено велику кількість житлових багатоповерхівок і магазини. На місці працювали рятувальники, медики та екстрені служби.

У місті розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Для мешканців пошкоджених квартир підготували місця для ночівлі в гуртожитках та інших закладах — близько 400 місць.

Зранку 4 липня у Сумах також обмежили рух транспорту на проспекті Шевченка.

Олег Григоров висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

“Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала війна”, — зазначив начальник Сумської ОВА.