Російська авіабомба вдарила по центру Сум: четверо загиблих і 33 постраждалих

Увечері 3 липня російські війська завдали масованого авіаційного удару по Сумах. Одна з керованих авіабомб влучила по одній із центральних вулиць міста.
Про це повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров та начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
За даними Сумської МВА, ворог атакував місто шістьма КАБами. Один із них поцілив по житловому сектору в Ковпаківському районі.
В епіцентрі удару опинилися багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці в момент атаки було багато людей, зокрема діти.
Станом на ранок 4 липня відомо про чотирьох загиблих цивільних. Ще 33 людини постраждали.
Серед загиблих — 5-річна дівчинка та її 34-річна мама. Медики намагалися реанімувати дитину на місці удару, але врятувати її не вдалося.
Також російський удар забрав життя 61-річного чоловіка. Ще один чоловік, який перебував у критично важкому стані після атаки, помер у лікарні.
За даними ОВА, лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.
Раніше повідомлялося, що після удару до лікарень госпіталізували десятки поранених. Частина постраждалих перебувала у важкому стані, деяких одразу доправили в операційні.
У лікарні медикам вдалося реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце, однак згодом ОВА повідомила про його смерть. Також у вкрай важкому стані перебувала молода жінка.
Серед постраждалих є діти. За оновленими даними Сумської ОВА, загалом внаслідок удару поранення дістали 33 людини.
Унаслідок атаки пошкоджено велику кількість житлових багатоповерхівок і магазини. На місці працювали рятувальники, медики та екстрені служби.
У місті розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Для мешканців пошкоджених квартир підготували місця для ночівлі в гуртожитках та інших закладах — близько 400 місць.
Зранку 4 липня у Сумах також обмежили рух транспорту на проспекті Шевченка.
Олег Григоров висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
“Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала війна”, — зазначив начальник Сумської ОВА.