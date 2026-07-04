Зеленський привітав США з Днем незалежності та згадав “джавеліни” і Patriot

Президент Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності, наголосивши на значенні американської мрії для всього світу та подякувавши США за підтримку України під час повномасштабної війни з Росією.

За словами Зеленського, 250 років тому народилася одна з “найбільш яскравих, сильних і впливових людських мрій” – американська мрія про власну незалежну, вільну й багату країну, яка захищає свободу людей, віру та прагнення до щастя.

Президент зазначив, що ця мрія пройшла через багато випробувань і не лише вистояла, а й протягом двох із половиною століть стала прикладом для інших народів. Особливу роль, за його словами, Америка відіграла у XX столітті, коли допомогла вберегти світ від влади тиранів і створила альянси та партнерства, які дали значній частині людства тривалий мир і можливість вільного розвитку.

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Зеленський наголосив, що у XXI столітті вплив і значення США залишаються не меншими. Особливо це, за його словами, видно в Україні, яка бореться за свою незалежність, свободу і право на щастя для людей “фактично з тими ж надіями, з тим же сенсом, з тією ж енергією”, з якими американці вибороли і захистили власну незалежність.

Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку України, зокрема під час повномасштабної війни Росії. Він окремо згадав американську зброю – від “джавелінів”, рішення про передачу яких Україні ухвалив президент Дональд Трамп, до систем Patriot, які, за словами Зеленського, найбільш надійно бережуть життя українців.

“Усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій”, – заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна добре знає ціну словам про свободу та повагу до людського життя. За його словами, коли Україна звертається до США по Patriot, вона вірить, що цінності поваги до життя і людей, які спрацювали 250 років тому, спрацюють і зараз.

“Світ потребує такого лідерства, яке гарантує свободі й життю захист”, – наголосив президент.

Зеленський побажав Америці щасливого 4 липня, президенту США та всім американцям – успіхів, а всім, хто цінує Америку, – плідної співпраці.

У зверненні він також процитував Декларацію незалежності США: “Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всі люди створені рівними; що Творець наділив їх певними невідʼємними правами, серед яких є життя, свобода і прагнення до щастя”.

“Хай мрії вільних людей завжди перемагають зло і ненависть від тих, хто хотів би знищити свободу. Америко, дякую! Впевнений: якщо разом, то точно досягнемо миру! Вітаю з твоїм днем!” – підсумував Зеленський.