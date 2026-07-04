“Нептуни”, “Гарпуни” і нові дрони: Зеленський провів нараду з ВМС

Президент Володимир Зеленський розпочав поїздку до Одеської області з координаційної наради з Командуванням Військово-Морських сил ЗСУ щодо безпеки Південного регіону.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

За словами Зеленського, головну увагу під час наради приділили протидії постійним російським атакам з повітря — “шахедами” і ракетами, а також готовності протистояти загрозам у морі.

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Окремо обговорили українські дипстрайки, посилення систем зв’язку, протимінний захист, а також підготовку й забезпечення воїнів морської піхоти.

Президент повідомив, що учасники наради розглянули питання збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні та протидії російським дронам.

Військові також представили технічні ударні спроможності Військово-Морських сил. Йшлося про ракетні комплекси “Нептун” і “Гарпун”, новітні безпілотники та торпеди.

За підсумками наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС.

Зеленський подякував усім, хто працює заради безпеки та сили регіону.