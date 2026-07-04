На Миколаївщині у ДТП загинули 12 людей: поліція знайшла ймовірного винуватця

На Миколаївщині кількість загиблих унаслідок смертельної ДТП на трасі М-14 “Одеса – Мелітополь – Новоазовськ” зросла до 12 людей. Ще шестеро людей отримали травми.
Аварія сталася вранці між селами Красне та Нечаяне. Там зіткнулися пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажний автомобіль Volvo.
За даними поліції, 49-річний водій мікроавтобуса та восьмеро пасажирів загинули на місці події. Ще дев’ятьох людей медики доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Серед них був 49-річний водій вантажівки та пасажири мікроавтобуса віком від 15 до 67 років.
Згодом стало відомо, що у лікарні померли ще троє постраждалих.
За інформацією свідків, аварія могла статися через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса.
Правоохоронці організували спеціальну поліцейську операцію та розшукали водія кросовера. За попередніми даними, саме він міг спровокувати ДТП із тяжкими наслідками та втекти з місця аварії.
На місці трагедії працювали рятувальники, поліцейські та медики. Працівники ДСНС допомагали евакуйовувати постраждалих і тіла загиблих із понівеченого мікроавтобуса. Також на місці події працює психолог ДСНС.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагедії в Миколаївській області.
“На трасі Миколаїв – Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Шість людей травмовано”, – заявив Зеленський.
За словами президента, на місці аварії працюють усі необхідні служби. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП, триває встановлення даних загиблих і постраждалих.