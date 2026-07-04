На Миколаївщині у ДТП загинули 12 людей: поліція знайшла ймовірного винуватця

На Миколаївщині кількість загиблих унаслідок смертельної ДТП на трасі М-14 “Одеса – Мелітополь – Новоазовськ” зросла до 12 людей. Ще шестеро людей отримали травми.

Аварія сталася вранці між селами Красне та Нечаяне. Там зіткнулися пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажний автомобіль Volvo.

Мікроавтобус Mercedes зіткнувся з вантажівкою Volvo: на трасі загинули 12 людей / Фото: Нацполіція, ДСНС

За даними поліції, 49-річний водій мікроавтобуса та восьмеро пасажирів загинули на місці події. Ще дев’ятьох людей медики доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Серед них був 49-річний водій вантажівки та пасажири мікроавтобуса віком від 15 до 67 років.

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Згодом стало відомо, що у лікарні померли ще троє постраждалих.

За інформацією свідків, аварія могла статися через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса.

Правоохоронці організували спеціальну поліцейську операцію та розшукали водія кросовера. За попередніми даними, саме він міг спровокувати ДТП із тяжкими наслідками та втекти з місця аварії.

На місці трагедії працювали рятувальники, поліцейські та медики. Працівники ДСНС допомагали евакуйовувати постраждалих і тіла загиблих із понівеченого мікроавтобуса. Також на місці події працює психолог ДСНС.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагедії в Миколаївській області.

“На трасі Миколаїв – Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Шість людей травмовано”, – заявив Зеленський.

За словами президента, на місці аварії працюють усі необхідні служби. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП, триває встановлення даних загиблих і постраждалих.