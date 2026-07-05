Сили оборони уразили аеродром “Гвардійське” в окупованому Криму

У ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України уразили аеродром “Гвардійське” у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Удар завдали в межах заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Аеродром “Гвардійське” є одним із ключових військових аеродромів РФ на тимчасово окупованому Кримському півострові.
Російські війська використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.
Також Сили оборони уразили автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області.
За даними Генштабу, ці об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.
Окрім того, українські військові уразили три склади боєприпасів противника – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.
“Далі буде!” – заявили у Генштабі.