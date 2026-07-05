        Події

        Сили оборони уразили аеродром “Гвардійське” в окупованому Криму

        Віктор Алєксєєв
        5 Липня 2026 13:38
        читать на русском →
        ЗСУ вдарили по аеродрому, мостах і складах боєприпасів окупантів. Ілюстративне фото / Фото: Генштаб ЗСУ
        ЗСУ вдарили по аеродрому, мостах і складах боєприпасів окупантів. Ілюстративне фото / Фото: Генштаб ЗСУ

        У ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України уразили аеродром “Гвардійське” у тимчасово окупованому Криму.

        Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

        Удар завдали в межах заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється.

        Реклама
        Реклама

        Аеродром “Гвардійське” є одним із ключових військових аеродромів РФ на тимчасово окупованому Кримському півострові.

        Російські війська використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.

        Також Сили оборони уразили автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області.

        За даними Генштабу, ці об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

        Окрім того, українські військові уразили три склади боєприпасів противника – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

        “Далі буде!” – заявили у Генштабі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov