Сили оборони уразили аеродром “Гвардійське” в окупованому Криму

У ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України уразили аеродром “Гвардійське” у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Удар завдали в межах заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється.

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Аеродром “Гвардійське” є одним із ключових військових аеродромів РФ на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Російські війська використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.

Також Сили оборони уразили автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області.

За даними Генштабу, ці об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Окрім того, українські військові уразили три склади боєприпасів противника – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

“Далі буде!” – заявили у Генштабі.