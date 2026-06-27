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        СБУ вдруге за місяць уразила станцію “Второво”, яка забезпечує пальним Москву

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 10:45
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        Дим, що здіймається над НПС «Второво». 24.05.2026 / Фото: Supernova+
        Дим, що здіймається над НПС «Второво». 24.05.2026 / Фото: Supernova+

        СБУ вдруге за червень уразила лінійно-виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області РФ, повідомили у Службі безпеки України.

        Ударів по об’єкту завдали воїни «Альфи» СБУ в межах 40-денної операції впливу на Росію.

        Станція «Второво» входить до структури АТ «Транснефть-Верхняя Волга» та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.

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        Через неї транспортують дизельне пальне до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти — на великі нафтобази навколо Москви.

        Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

        За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого сталася детонація.

        Попередня атака безпілотників СБУ на «Второво» відбулася 10 червня цього року.


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