СБУ вдруге за місяць уразила станцію “Второво”, яка забезпечує пальним Москву

СБУ вдруге за червень уразила лінійно-виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області РФ, повідомили у Службі безпеки України.

Ударів по об’єкту завдали воїни «Альфи» СБУ в межах 40-денної операції впливу на Росію.

Станція «Второво» входить до структури АТ «Транснефть-Верхняя Волга» та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.

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Через неї транспортують дизельне пальне до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти — на великі нафтобази навколо Москви.

Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого сталася детонація.

Попередня атака безпілотників СБУ на «Второво» відбулася 10 червня цього року.