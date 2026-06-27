Генштаб підтвердив удар по заводу “Титан-Барикади” у Волгограді

Сили оборони України 26 червня та в ніч на 27 червня уразили низку важливих цілей російських окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ.

У ніч на 27 червня підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару по підприємству «Титан-Барикади» у Волгограді.

Це підприємство спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та озброєння.

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За даними Генштабу, зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

АТ «ФНПЦ “Титан-Барикади”» є підприємством повного циклу — від проєктування до серійного виробництва.

Завод виробляє самохідні пускові установки та транспортно-заряджальні машини для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», яким Росія регулярно обстрілює українські міста.

Окрім цього, підприємство випускає пускові установки й наземні агрегати для стратегічних ракетних комплексів «Тополь-М» і «Ярс», а також артилерійські гаубиці великого калібру «Мста-Б» та «Мста-С».

З лютого 2024 року підприємство перебуває під санкціями ЄС, а згодом — США, Швейцарії, Японії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Також Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» у районі Керчі.

За даними Генштабу, пором використовувався противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України.

Крім того, уражено пункти управління окупантів у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Білгородської області РФ.

Також під удар потрапили два пункти управління БпЛА противника у Луговому та Кам’янському Запорізької області.

Результати ураження уточнюються.