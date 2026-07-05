Крістофер Нолан екранізував “Одіссею” Гомера після успіху “Оппенгеймера”

Крістофер Нолан після оскароносного блокбастера “Оппенгеймер” працює над новим масштабним фільмом – екранізацією давньогрецької поеми Гомера “Одіссея”.

Про це режисер розповів в інтерв’ю Reuters.

Фільм студії Universal Pictures має вийти в кінотеатрах 17 липня. Головну роль царя Одіссея виконає Метт Деймон.

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Нолан заявив, що йому подобається працювати з адаптаціями. За його словами, він отримав велике задоволення, коли перетворював для “Оппенгеймера” 700-сторінкову академічну книгу на сценарій фільму.

Водночас режисер визнав, що робота з текстом Гомера стала складним викликом.

За словами Нолана, епічна поема має сильні драматичні моменти, але не завжди містить ті підготовчі елементи, які потрібні кіно. Він пояснив, що аудиторія Гомера вже знала багато деталей історії, тоді як сучасному глядачеві їх треба вибудовувати в межах фільму.

Режисер навів приклад із псом Аргосом, якого Одіссей зустрічає наприкінці поеми. Для давньої аудиторії цей епізод був очікуваним, але в кіно, за словами Нолана, його необхідно попередньо підготувати.

“Потрібно дозволити собі певні вольності, пересунути деякі речі, щоб передати враження, яке виникає від переживання поеми”, – сказав режисер.

Нолан наголосив, що не ставить перед собою завдання “навчити” глядача, адже для автора великого фільму це небезпечне слово. За його словами, головна мета – розважити аудиторію.

Режисер зазначив, що “Одіссею” створюють як для людей, які нічого не знають про Гомера та його епічну поему, так і для тих, хто добре обізнаний із цим світом і любить його.

Нолан порівняв цей підхід із роботою над трилогією “Темний лицар”. Тоді, за його словами, фільми створювали і для фанатів Бетмена, які добре знали комікси, і для глядачів, які ніколи в житті не відкривали коміксів.

Говорячи про власну версію “Одіссеї”, Нолан заявив, що намагався бути вірним духу твору й водночас додати щось до розмови про те, що означає ця історія.

За словами режисера, культурна дискусія навколо “Одіссеї” триває вже 3000 років, і він сподівається внести до неї власний внесок.

Після завершення роботи над фільмом Нолан планує трохи відпочити, але жартує, що це навряд чи буде відпочинок на човні.

“Я достатньо мав справу з човнами на певний час”, – сказав він.

Режисер додав, що з нетерпінням чекає виходу фільму до глядачів, адже для нього кіно не є завершеним, доки аудиторія не скаже, чим воно стало.