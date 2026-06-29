Фільм про Майкла Джексона став найкасовішим байопіком усіх часів

Фільм «Майкл» про Майкла Джексона став найкасовішим байопіком усіх часів, обійшовши «Оппенгеймера» Крістофера Нолана.

Як повідомляє BBC News, стрічка зібрала у світовому прокаті $977 млн. Раніше рекорд серед фільмів, заснованих на історії реальної людини, належав «Оппенгеймеру» — картині про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера.

«Майкл» уже був найкасовішим музичним байопіком, випередивши фільм «Богемна рапсодія» 2018 року про гурт Queen.

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Стрічку зняв Антуан Фукуа. Вона розповідає про шлях Майкла Джексона від дитини-зірки у сімейному гурті Jackson 5 до сольної кар’єри та статусу короля попмузики.

Головну роль виконав Джаафар Джексон, племінник співака. Його батьків у фільмі зіграли Колман Домінго та Ніа Лонг.

Після релізу у квітні «Майкл» зібрав $217 млн у світі за перший тиждень. Стрічка обійшла інші музичні байопіки, зокрема «Голос вулиць» про N.W.A та «Богемну рапсодію» про Queen.

За даними BBC News, «Майкл» також став найуспішнішим фільмом Lionsgate Studios, випередивши «Голодні ігри: У вогні» 2013 року.

Фільм про Джексона обійшов «Оппенгеймера» попри те, що стрічці Нолана допоміг вірусний феномен «Барбенгеймер» влітку 2023 року, коли глядачі масово йшли в кіно на «Барбі» та «Оппенгеймера», що вийшли в один день.

«Майкл» став великим успіхом серед шанувальників співака завдяки історії його дитинства, відтворенню відомих концертних виступів і музичних кліпів. Особливої похвали, за даними BBC News, отримав Джаафар Джексон за роль свого дядька.

Водночас критики зустріли фільм значно стриманіше. Частина рецензентів назвала його «відбілюванням» і «пригладженою» версією життя та кар’єри Джексона, оскільки стрічка не зачіпає звинувачення у сексуальному насильстві проти співака.

BBC News зазначає, що причиною цього стала історична угода про нерозголошення, через яку частину матеріалу з посиланням на ці звинувачення вирізали.

The Hollywood Reporter написав, що фільм «працює для давніх фанатів, які цінують музику», тоді як The Telegraph зазначив, що стрічка «відмовляється говорити про очевидну проблему». The Independent назвав її «моторошною, бездушною спробою заробити».

Попри негативні рецензії, глядачі оцінили фільм значно вище за критиків, свідчать дані агрегаторів на кшталт Rotten Tomatoes.

Фільм фінансово підтримує спадщина покійного артиста. У музичних номерах використані оригінальні вокальні записи Майкла Джексона, які займають значну частину стрічки.

За інформацією BBC News із посиланням на Variety, Lionsgate, як очікується, випустить щонайменше ще один фільм про життя Джексона.

Успіх картини також вплинув на прослуховування музики співака. За останній місяць Майкл Джексон став найпопулярнішим артистом у Великій Британії на YouTube, удвічі випередивши найближчого конкурента — канадського виконавця Drake.

Пісня Billie Jean нині є найпопулярнішою композицією у світі на Spotify. Після виходу фільму Джексон також став найпопулярнішим артистом Spotify у Великій Британії за місяць і на момент публікації залишався на третьому місці.

Збірка The Essential Michael Jackson повернулася на перше місце британського альбомного чарту, випередивши конкурентів, серед яких був ірландськомовний реп-гурт Kneecap.