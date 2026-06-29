ВАКС залишив Єрмака з електронним браслетом

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід ексголові Офісу Президента України.

Як повідомили у ВАКС, 29 червня слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу. Захист просив скасувати обов’язок носіння електронного засобу контролю.

Раніше суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн.

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Після внесення визначеної суми підозрюваного звільнили з-під варти, однак на нього поклали низку процесуальних обов’язків. Серед них — носіння електронного браслета.

За інформацією ВАКС, ексголову Офісу Президента України підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.