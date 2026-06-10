Лубінець розповів, як Єрмак пропонував йому співпрацю після звільнення з ОП

Дмитро Лубінець підтвердив, що Андрій Єрмак після звільнення з Офісу президента телефонував йому і пропонував співпрацю. За словами омбудсмена, він відмовився підписувати меморандум.

В інтерв’ю Радіо Свобода уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Андрій Єрмак після звільнення з Офісу президента звертався до нього з пропозицією співпраці.

За словами Лубінця, Єрмак телефонував йому вже після того, як став адвокатом і почав займатися захистом прав постраждалих від війни та російської агресії.

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Омбудсмен уточнив, що йшлося про різні категорії постраждалих — цивільних, військових і ветеранів, які, на думку Єрмака, потребують додаткової допомоги з боку адвокатської спільноти.

Лубінець повідомив, що Єрмак запропонував підписати меморандум, однак документ так і не був підписаний.

Омбудсмен пояснив відмову тим, що органи державної влади, створені для захисту прав громадян України, мають самі показувати ефективну роботу.

За словами Лубінця, якщо органи влади не здатні виконувати свої функції, потрібно або реформувати систему і змінювати законодавство, або міняти керівника, який не справляється із завданнями.