У Запоріжжі зросла кількість жертв після удару дрона по маршрутці: вже троє загиблих

У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених після російського удару безпілотником по маршрутному таксі. У кареті швидкої допомоги померла важкопоранена жінка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дрон атакував маршрутку в Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

За оновленими даними, внаслідок атаки загинули троє людей. Кількість поранених зросла до семи.

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Раніше повідомлялося про двох загиблих і шістьох постраждалих, серед яких була дитина.

Російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя 29 червня. Перші повідомлення обласної влади свідчили про трьох поранених — двох чоловіків і жінку.

Постраждалим надають медичну допомогу. Наслідки російської атаки уточнюються.