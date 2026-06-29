        Суспільство

        У Запоріжжі зросла кількість жертв після удару дрона по маршрутці: вже троє загиблих

        Сергій Бордовський
        29 Червня 2026 14:05
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        У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених після російського удару безпілотником по маршрутному таксі. У кареті швидкої допомоги померла важкопоранена жінка.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Дрон атакував маршрутку в Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

        За оновленими даними, внаслідок атаки загинули троє людей. Кількість поранених зросла до семи.

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        Раніше повідомлялося про двох загиблих і шістьох постраждалих, серед яких була дитина.

        Російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя 29 червня. Перші повідомлення обласної влади свідчили про трьох поранених — двох чоловіків і жінку.

        Постраждалим надають медичну допомогу. Наслідки російської атаки уточнюються.


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