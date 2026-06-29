У Запоріжжі зросла кількість жертв після удару дрона по маршрутці: вже троє загиблих

У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених після російського удару безпілотником по маршрутному таксі. У кареті швидкої допомоги померла важкопоранена жінка.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За оновленими даними, внаслідок атаки загинули троє людей. Кількість поранених зросла до семи.
Раніше повідомлялося про двох загиблих і шістьох постраждалих, серед яких була дитина.
Російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя 29 червня. Перші повідомлення обласної влади свідчили про трьох поранених — двох чоловіків і жінку.
Постраждалим надають медичну допомогу. Наслідки російської атаки уточнюються.