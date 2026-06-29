Україну накрила рекордна спека: де температура побила історичні максимуми

В Україні наприкінці червня зафіксували серію температурних рекордів. Упродовж 25–28 червня денні максимуми в низці областей знову перевищили попередні історичні значення для цих дат.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Найбільше рекордів на карті Укргідрометцентру припадає на західні та центральні області. У Луцьку 28 червня температура сягнула 36,7°, у Рівному — 36,2°, у Львові — 35,8°, у Тернополі — 35,5°, в Івано-Франківську — 35,6°, в Ужгороді — 36,4°.

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Рекордні значення також фіксували у Хмельницькому, Вінниці, Житомирі, Кропивницькому, Чернівцях та Одесі. Зокрема, в Одесі 28 червня температура піднялася до 36,0°, у Кропивницькому — до 35,0°, у Чернівцях — до 35,9°, у Вінниці — до 34,6°.

За даними карти, рекорди встановлювалися не лише 28 червня. У низці міст історичні максимуми оновлювалися кілька днів поспіль — 25, 26 і 27 червня. Зокрема, у Львові, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Чернівцях і Вінниці позначено рекордні температури одразу за кілька дат.

На цьому тлі Укргідрометцентр оприлюднив кліматичну характеристику липня та прогноз на наступний місяць. Синоптики нагадують: липень в Україні зазвичай є найтеплішим місяцем року. Для нього характерні як періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами, так і тривалі відрізки жаркої та посушливої погоди.

За багаторічними спостереженнями, середня місячна температура повітря в липні становить 19–24,8°, у Карпатах — 13–18°. Абсолютні максимуми в Україні можуть сягати 33,4–39,6°, а в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях місцями — 40,0–41,6°.

Прогноз на липень 2026 року також вказує на спекотніший за норму місяць. Середня місячна температура очікується на рівні 21,8–26,0°, у Карпатах — 18–20°. Це приблизно на 2° вище за норму, а в західних областях — на 3° вище.

Опадів, навпаки, прогнозують менше від звичайного. У липні очікується 26–71 мм дощу, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 79–119 мм. Це становитиме лише близько 60–75% від кліматичної норми.

Таким чином, після рекордно спекотного завершення червня Україна входить у липень із прогнозом на підвищений температурний фон і дефіцит опадів.