        Суспільство

        Діденко попередила про дощі та грози майже по всій Україні

        Віктор Алєксєєв
        7 Червня 2026 18:06
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        Блискавки над Києвом / Фото: DepositPhotos
        Блискавки над Києвом / Фото: DepositPhotos

        У понеділок, 8 червня, в Україні збережеться дощова погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, дощі в багатьох регіонах супроводжуватимуться грозами. Під час гроз можливі шквали та короткочасні інтенсивні зливи.

        Діденко також звернула увагу, що причиною підтоплень на вулицях можуть бути не лише опади, а й засмічені зливові стоки. У зв’язку з цим вона рекомендує подбати про парасолі та безпечне місце для паркування автомобілів.

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        Температура повітря в більшості областей становитиме від +22 до +26 градусів. На сході та півдні країни очікується +24…+29 градусів.

        У Києві 8 червня прогнозується дощ, також можлива гроза. Вдень повітря прогріється до +22…+23 градусів.

        За словами синоптикині, увесь наступний тиждень буде теплим або навіть дуже теплим і водночас вологим. Погода залишатиметься нестійкою, із коливаннями атмосферного тиску та періодами задухи через високу вологість повітря.


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