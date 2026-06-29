Ексголові правління банку повідомили про підозру через незаконні операції на 210 млн грн

Колишньому голові правління одного з українських банків повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у проведенні ризикових фінансових операцій. За даними слідства, через рахунки підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

У повідомленні назву банку не оприлюднили. Водночас на відео, яке супроводжує повідомлення, на вікні приміщення можна помітити назву “ОксіБанк”.

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За версією слідства, голова правління банку вступив у змову з підприємцем, щоб забезпечити безперешкодне відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.

У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір, як стверджує слідство, також був готовий забезпечити необхідне “сприяння”.

Ціна таких “послуг” становила 0,15% від суми щомісячних операцій.

За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 млн грн. Після кожної операції банкір, за версією правоохоронців, отримував свою частку.

У прокуратурі зазначають, що слідство задокументувало листування фігурантів. У ньому вони звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу підприємець надсилав підтвердження проведених розрахунків.

“Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити”, — наголосив Кравченко.

Колишньому голові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємцю інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.