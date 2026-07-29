В Україні винесли другий вирок у справі про договірні кіберспортивні матчі

В Україні винесли другий обвинувальний вирок у справі про договірні кіберспортивні матчі. Кіберспортсмена визнали винним у навмисних поразках в офіційних змаганнях, завдяки яким учасники схеми заробляли на букмекерських ставках.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що організована група маніпулювала результатами офіційних кіберспортивних змагань із листопада 2022 року до жовтня 2024 року. До її складу входили шестеро осіб: організатор, співорганізатор і четверо кіберспортсменів.

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Учасники схеми організовували договірні матчі турніру ESports Battle Football та робили ставки на заздалегідь визначені результати у легальних і нелегальних букмекерських конторах.

Одним із фігурантів був чинний кіберспортсмен, який за попередньою домовленістю навмисно програвав офіційні матчі у футбольному симуляторі FIFA. Для глядачів поєдинки виглядали як звичайні спортивні змагання, однак їхній результат був визначений заздалегідь.

Поліцейські задокументували його участь у чотирьох епізодах маніпулювання результатами. Три матчі відбулися 1 грудня 2022 року, ще один — 18 березня 2023 року.

Після перших трьох поєдинків кіберспортсмен отримав через криптообмінник 5 тисяч USDT, що відповідало приблизно $5 тисячам. За ще один договірний матч йому перерахували $3976. Загалом за навмисні поразки він отримав майже $9 тисяч.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав провину, уклав угоду про визнання винуватості та сприяв розкриттю злочину.

Суд визнав чоловіка винним у протиправному впливі на результати офіційних спортивних змагань за частинами 1 і 2 статті 369-3 Кримінального кодексу України. Йому призначили два роки обмеження волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Розслідування щодо інших учасників організованої групи триває.

У кіберполіції зазначили, що це другий обвинувальний вирок в Україні у справах про маніпулювання результатами офіційних спортивних змагань. Перший такий вирок винесли у 2025 році колишньому гравцю в настільний теніс.