СБУ затримала двох агенток РФ, які готували теракт у центрі Києва

Служба безпеки України заявила про затримання двох агенток РФ, які, за даними слідства, готували теракт у центрі Києва. Їх підозрюють у підготовці замаху на військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомила СБУ.

У Києві запобігли замаху на військового ЗСУ біля Майдану Незалежності / Фото: СБУ

За даними спецслужби, російські агенти планували підірвати українського військового в його автомобілі, який перебував біля пішохідної зони Майдану Незалежності. У СБУ зазначають, що ворог розраховував не лише вбити військового, а й спричинити жертви серед цивільних.

Співробітники СБУ завчасно виявили GPS-трекер, встановлений на автомобілі військового. Це дозволило викрити задум російських спецслужб і затримати обох підозрюваних до того, як вони змогли реалізувати план.

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Одну з жінок затримали “на гарячому”, коли вона прийшла забирати зі схрону вибуховий пристрій. Іншу — за місцем проживання. Під час обшуку там виявили майже 6 кг вибухових речовин.

За версією слідства, обидві затримані діяли окремо, а російські спецслужби завербували їх через знайомих із РФ.

Одна з підозрюваних — безробітна мешканка Сумщини. За даними СБУ, за обіцянку “легких заробітків” вона прибула до Києва, оселилася в готелі та виготовила вибуховий пристрій за вказівками російського куратора. Після цього жінка залишила його у схроні на одному зі столичних кладовищ.

Інша підозрювана, за даними слідства, — колишня власниця кондитерського магазину в Севастополі. У СБУ заявляють, що після проблем із бізнесом російські спецслужби запропонували їй “допомогу” з боргами в обмін на співпрацю.

За вказівками кураторів вона прибула до Києва та стежила за українським військовим, щоб встановити його маршрути і місця перебування.

Під час обшуків у неї вилучили перуку, яку, за даними СБУ, вона планувала використати під час підготовки теракту.

Обом затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді в умовах воєнного стану, пособництві у вчиненні теракту, підготовці теракту за попередньою змовою групою осіб, а також незаконному поводженні з вибуховими пристроями.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.