Росіяни вдарили дроном по маршрутці в Запоріжжі: двоє людей загинули, шестеро поранені

Російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок удару загинули двоє людей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Спочатку обласна влада повідомила про трьох поранених — двох чоловіків і жінку. Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести.
Серед поранених є дитина. Усім постраждалим надають медичну допомогу.
За оновленими даними, двоє людей загинули внаслідок атаки.
Інші подробиці удару наразі не повідомляються. Наслідки російської атаки уточнюються.