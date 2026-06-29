Росіяни вдарили дроном по маршрутці в Запоріжжі: двоє людей загинули, шестеро поранені

Ексголові правління банку повідомили про підозру через незаконні операції на 210 млн грн

Не лише хороші новини з фронту: “Флеш” назвав головні технологічні проблеми України у війні

У Запоріжжі зросла кількість жертв після удару дрона по маршрутці: вже троє загиблих

Спочатку обласна влада повідомила про трьох поранених — двох чоловіків і жінку. Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести.