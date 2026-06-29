        Події

        Росіяни вдарили дроном по маршрутці в Запоріжжі: двоє людей загинули, шестеро поранені

        Сергій Бордовський
        29 Червня 2026 12:42
        читать на русском →

        Російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок удару загинули двоє людей.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        У Запоріжжі дрон атакував маршрутне таксі: є загиблі та поранені / Фото: Запорізька ОВА

        Спочатку обласна влада повідомила про трьох поранених — двох чоловіків і жінку. Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести.

        Реклама
        Реклама

        Серед поранених є дитина. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

        За оновленими даними, двоє людей загинули внаслідок атаки.

        Інші подробиці удару наразі не повідомляються. Наслідки російської атаки уточнюються.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov