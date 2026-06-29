Росіяни атакували дроном “швидку” у Дар’ївці на Херсонщині

Російські окупанти близько 10:30 атакували з безпілотника карету швидкої допомоги у Дар’ївці Херсонської області. Медики їхали на виклик, щоб допомогти людям.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

За даними обласної влади, російські військові цілеспрямовано спрямували дрон по бригаді екстреної медичної допомоги, яка виконувала свою роботу.

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Внаслідок атаки автомобіль зазнав численних пошкоджень. У машині вибило бокове скло, уламками посікло кузов і двері, також пошкоджено колесо та інші елементи транспортного засобу.

Попередньо, медичні працівники не постраждали.