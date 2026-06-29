На Харківщині матір використовувала власну малолітню доньку для дитячої порнографії

Жительці Харківської області повідомили про підозру у тяжких злочинах проти власної малолітньої доньки. За даними слідства, жінка використовувала дитину для створення та поширення дитячої порнографії.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

За даними правоохоронців, підозрювана є матір’ю трьох неповнолітніх дітей. Слідство встановило, що вона залучала малолітню доньку до онлайн-трансляцій на платформах для дорослих, користуючись її уразливим станом, психологічною залежністю та довірою до матері.

Реклама

Реклама

В Офісі генпрокурора зазначають, що протиправні дії щодо дитини, за даними слідства, почалися, коли їй було приблизно 10–11 років. Надалі заборонені матеріали поширювали в інтернеті, зокрема в закритих сегментах мережі.

Дії жінки кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України щодо злочинів проти статевої свободи та недоторканності малолітньої особи, а також виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.

За клопотанням ювенального прокурора суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення 500 тис. грн застави.

Усіх неповнолітніх дітей вилучили з небезпечного середовища. Наразі вони перебувають у лікарні та проходять обстеження.

Також вирішується питання щодо їхнього подальшого влаштування до дитячого будинку сімейного типу.