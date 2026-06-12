У Києві поліцейські тричі купували контент на OnlyFans, щоб викрити модель: що вирішив суд

Суд визнав винною уродженку Маріуполя у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні порнографічного контенту через платформу OnlyFans. Для документування справи правоохоронці кілька разів купували доступ до її платного акаунта в межах оперативних закупок.

Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду міста Києва.

За матеріалами справи, жінка створила закритий акаунт на платформі OnlyFans, де за плату надавала користувачам доступ до фото та відео порнографічного характеру. Слідство встановило, що контент розміщувався протягом тривалого часу, починаючи з 2019 року.

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Для збору доказів правоохоронці провели кілька оперативних закупок. Так, 5 лютого 2021 року співробітник під прикриттям заплатив 11,7 долара та отримав доступ до сторінки з фото і відеоматеріалами. Пізніше, 25 лютого та 1 березня 2021 року, були здійснені ще дві контрольні покупки контенту за 32,4 та 30 доларів.

У вироку зазначається, що після оплати покупець отримував доступ до матеріалів, на яких власниця акаунта була зображена “з оголеним тілом та статевими органами”.

Окрім діяльності на власній сторінці OnlyFans, слідство встановило участь жінки в організованій групі, яка у 2020-2021 роках займалася виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції через інтернет. За версією слідства, учасники групи орендували квартири для зйомок, монтували відео та розміщували їх на спеціалізованих ресурсах за платним доступом.

У суді обвинувачена повністю визнала провину та підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті.

“Свою вину визнала повністю, щиро розкаялася, підтвердила обставини вчинення кримінальних правопорушень”, — зазначено у вироку.

Суд визнав жінку винною за кількома статтями Кримінального кодексу щодо виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів, у тому числі у складі організованої групи.

За сукупністю злочинів їй призначили п’ять років позбавлення волі із забороною займатися діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням фото- та відеоконтенту через інтернет, строком на три роки.

Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням та встановив іспитовий строк тривалістю один рік. Протягом цього часу вона зобов’язана регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без погодження.