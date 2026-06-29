        Кримінал

        У Польщі затримали 9 українців і 2 білорусів через підозру в операції впливу російських спецслужб

        Сергій Бордовський
        29 Червня 2026 13:53
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        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки спільно з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі. Їх планують негайно видворити з країни.

        Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк.

        За його словами, затримані з осені 2025 року вербували та оплачували учасників демонстрацій, які організовували серед українських біженців у Польщі.

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        Польські спецслужби вважають, що фінансування та організаційна підтримка цієї діяльності надходили з Росії.

        За оцінкою Агентства внутрішньої безпеки Польщі, йдеться про спробу операції впливу на українських мігрантів, які перебувають у країні.

        Сємоняк не уточнив, у яких саме містах діяли затримані та які демонстрації вони організовували або фінансували.

        Польща неодноразово попереджала про активність російських спецслужб і спроби Москви використовувати тему українських біженців для дестабілізації ситуації всередині країни.


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