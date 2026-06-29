У Польщі затримали 9 українців і 2 білорусів через підозру в операції впливу російських спецслужб

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки спільно з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі. Їх планують негайно видворити з країни.
Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк.
За його словами, затримані з осені 2025 року вербували та оплачували учасників демонстрацій, які організовували серед українських біженців у Польщі.
Польські спецслужби вважають, що фінансування та організаційна підтримка цієї діяльності надходили з Росії.
За оцінкою Агентства внутрішньої безпеки Польщі, йдеться про спробу операції впливу на українських мігрантів, які перебувають у країні.
Сємоняк не уточнив, у яких саме містах діяли затримані та які демонстрації вони організовували або фінансували.
Польща неодноразово попереджала про активність російських спецслужб і спроби Москви використовувати тему українських біженців для дестабілізації ситуації всередині країни.