У Польщі затримали 9 українців і 2 білорусів через підозру в операції впливу російських спецслужб

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки спільно з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі. Їх планують негайно видворити з країни.

Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк.

За його словами, затримані з осені 2025 року вербували та оплачували учасників демонстрацій, які організовували серед українських біженців у Польщі.

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Польські спецслужби вважають, що фінансування та організаційна підтримка цієї діяльності надходили з Росії.

За оцінкою Агентства внутрішньої безпеки Польщі, йдеться про спробу операції впливу на українських мігрантів, які перебувають у країні.

Сємоняк не уточнив, у яких саме містах діяли затримані та які демонстрації вони організовували або фінансували.

Польща неодноразово попереджала про активність російських спецслужб і спроби Москви використовувати тему українських біженців для дестабілізації ситуації всередині країни.