ВАКС відправив нардепа Кузьміних під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від “Слуги народу” Сергію Кузьміних, якого обвинувачують у справі про неправомірну вигоду за сприяння у тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на кореспондентку із зали суду.

Суд призначив Кузьміних цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета строком на два місяці. Рішення суду не підлягає оскарженню.

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Прокурор САП просив обрати нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи застави. За словами прокурора, Кузьміних умисно затягує розгляд справи через неявки до суду, зокрема з метою спливу строків давності.

Захист Кузьміних заперечував проти клопотання прокурора. Адвокат заявив, що для клопотання про тримання під вартою мав бути дозвіл генпрокурора або уповноваженої особи.

Також захисник стверджував, що Кузьміних “не знав, не забирав, не відкривав пакет”, у якому, за версією слідства, був хабар. Крім того, адвокат заявив, що сторона захисту не подавала клопотання про сплив строків давності, а сам депутат, перебуваючи за кордоном, не переховувався і завчасно повідомив про свою відсутність.

29 червня правоохоронці затримали чинного народного депутата на виконання ухвали ВАКС. У САП повідомляли, що затримання пов’язане із систематичною неявкою обвинуваченого на судові засідання.

За даними слідства, у січні 2022 року Кузьміних через довірену особу отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума, як стверджують правоохоронці, становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики для лікарні в Житомирі.

У НАБУ також заявляли, що депутат нібито гарантував за “відкат” у 30% сприяння у фінансуванні та реалізації ще двох договорів — на постачання системи МРТ і лапароскопічного обладнання — на загальну суму понад 38 млн грн.

Обвинувальний акт у цій справі скерували до суду ще у 2022 році. За даними НАБУ і САП, Кузьміних протягом майже чотирьох років неодноразово не з’являвся на судові засідання, окремі неявки пояснюючи закордонними службовими відрядженнями.