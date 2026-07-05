Ще мінус одна АЗС на Харківщині

У Харківській області російські війська атакували автозаправну станцію. За попередніми даними, загинув чоловік, також є постраждалі.
Про це повідомили у ДСНС.
Удар стався сьогодні вдень у місті Ізюм. Ворог завдав ракетного удару по АЗС.
Внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції. На місці виникла пожежа.
За даними рятувальників, горіли операторська, газозаправна станція та автомобілі.
До ліквідації наслідків російської атаки залучали оперативні підрозділи ДСНС та офіцерів-рятувальників громади.