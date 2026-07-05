Ще мінус одна АЗС на Харківщині

Удар стався сьогодні вдень у місті Ізюм. Ворог завдав ракетного удару по АЗС.

Про це повідомили у ДСНС .

У Харківській області російські війська атакували автозаправну станцію. За попередніми даними, загинув чоловік, також є постраждалі.