        Події

        Ще мінус одна АЗС на Харківщині

        Віктор Алєксєєв
        5 Липня 2026 14:49
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        У Харківській області російські війська атакували автозаправну станцію. За попередніми даними, загинув чоловік, також є постраждалі.

        Про це повідомили у ДСНС.

        Удар стався сьогодні вдень у місті Ізюм. Ворог завдав ракетного удару по АЗС.

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        Росіяни вдарили по АЗС в Ізюмі: загинув чоловік, є постраждалі / Фото: ДСНС

        Внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції. На місці виникла пожежа.

        За даними рятувальників, горіли операторська, газозаправна станція та автомобілі.

        До ліквідації наслідків російської атаки залучали оперативні підрозділи ДСНС та офіцерів-рятувальників громади.


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