Дубль Голанда поховав мрію Бразилії: Норвегія створила сенсацію на ЧС-2026

Збірна Норвегії з футболу створила одну з головних сенсацій чемпіонату світу-2026, перемігши Бразилію в 1/8 фіналу. Матч завершився з рахунком 2:1, повідомляє Суспільне Спорт.

Героєм зустрічі став нападник Ерлінг Голанд, який оформив дубль наприкінці другого тайму. Саме його голи вивели Норвегію до чвертьфіналу мундіалю вперше в історії.

Перший тайм матчу минув без голів. Бразилія мала шанс відкрити рахунок з пенальті, однак Бруно не реалізував одинадцятиметровий: пробив у правий кут, але воротар Норвегії Ер’ян Нюланд здійснив сейв.

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Норвегія відкрила рахунок на 79-й хвилині. Голанд після передачі Андреаса Шельдерупа з близької відстані пробив головою у правий кут воріт.

На 90-й хвилині Голанд забив вдруге й подвоїв перевагу норвежців.

Бразилія змогла відповісти лише на 90+10-й хвилині. П’ятиразові чемпіони світу отримали ще один пенальті, який цього разу реалізував Неймар. Однак врятувати матч і перевести гру в екстратайми бразильці вже не встигли.

Для Норвегії цей вихід до чвертьфіналу став історичним. Команда вчетверте бере участь у чемпіонаті світу, починаючи з 1938 року, але раніше жодного разу не проходила далі 1/8 фіналу.

До цього найкращим результатом норвежців були виходи до 1/8 фіналу у 1938 та 1998 роках.

Бразилія, яка п’ять разів вигравала чемпіонат світу, востаннє ставала чемпіоном у 2002 році. На двох попередніх мундіалях бразильці вилітали у чвертьфіналах, а цього разу завершили виступ уже в 1/8 фіналу.

Суперником Норвегії у чвертьфіналі стане Англія, яка перемогла Мексику з рахунком 3:2.

У матчі Англія — Мексика команди забили три голи ще в першому таймі. Дубль оформив Джуд Беллінгем, а наприкінці тайму Хуліан Кіньйонес скоротив відставання мексиканців.

На початку другого тайму Англія залишилася в меншості після прямої червоної картки Джарреллу Квансі. Втім після вилучення англійці забили втретє: Гаррі Кейн реалізував пенальті.

Мексика також отримала право на одинадцятиметровий, який реалізував Рауль Хіменес, але зрівняти рахунок господарі турніру не змогли.

Для Англії це третій поспіль вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу. Попередні два мундіалі англійці завершували саме на цій стадії.

Матч Норвегія — Англія у чвертьфіналі ЧС-2026 відбудеться в ніч на неділю, 12 липня.